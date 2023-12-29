Олексій Кулеба повідомив, що російська ракета влучила у приватні будинки. На жаль, постраждали 6 людей.

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Один з постраждалих – у важкому стані.

Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба повідомив, що на місці інциденту працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надають допомогу.

Зауважте! Кулеба повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки загинуло 26 людей. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.