Олексій Кулеба повідомив, що російська ракета влучила у приватні будинки. На жаль, постраждали 6 людей.
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Один з постраждалих – у важкому стані.
Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків,
– мовиться у повідомленні.
Кулеба повідомив, що на місці інциденту працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надають допомогу.