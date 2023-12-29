Алексей Кулеба сообщил, что российская ракета попала в частные дома. К сожалению, пострадали 6 человек.

Обратите внимание В Черкассах и Сумах слышали взрывы: в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога

Один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно, шесть пострадавших, один – тяжелый. Также повреждены 12 частных домов,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Кулеба сообщил, что в результате массированной ракетной атаки погибли 26 человек. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Массированная ракетная атака 29 декабря

Российские оккупанты 29 декабря совершили самую массированную атаку с воздуха. Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты выпустили по Украине примерно 110 ракет. Впоследствии Воздушные силы рассказали о своем результаты.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что украинским героям удалось ликвидировать:

27 "Шахедов";

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. Врагу не удастся реализовать свои планы.