Атакуя разные города Украины 29 декабря, оккупанты запустили 158 воздушных целей, из которых 114 удалось ликвидировать системами и средствами ПВО. По последним данным, от рук россиян погибли 30 человек, еще 160 получили ранения.

Все об обстреле 29 декабря Попадание в дома, учреждения здравоохранения, образования: все о массированной комбинированной атаке России

Что говорят в ISW о самой массированной атаке

Аналитики Института изучения войны подробно проанализировали массированные удары, которые враг нанес 29 декабря. Эксперты отметили, что это была самая большая серия атак от полномасштабного вторжения. Так, Россия атаковала Украину:

36 БПЛА типа "Shahed-136/131";

по меньшей мере 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 крылатых ракет Х-22/Х-32,

около 14 ракет С-300/С-400/Искандер-М,

5 аэробалистических ракет "Кинжал".

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П,

1 ракета Х-59.

В ISW подчеркнули, что масштабный удар 29 декабря – кульминация нескольких месяцев экспериментов России с разными комбинациями атак БПЛА и ракет для испытаний систем и средств ПВО Украины. В последние несколько месяцев враг нанес серии ракетных и дроновых ударов разного масштаба, а также комбинировал "Шахеды" с крылатыми или баллистическими ракетами. Атака 29 декабря содержала как ударные дроны-камикадзе, так и ракеты разных типов. Еще в августе 2023 года представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что Россия использует для атак больше "Шахедов", чем ракет для того, чтобы исследовать системы ПВО в Украине и найти пути для ее обхода.

Эксперты предполагают, что Россия, вероятно, намеренно накапливала ракеты, чтобы нанести такой массированный удар.

Россия, вероятно, намеренно накапливала ракеты разных типов в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы нанести комбинированный удар разными типами ракет и "Шахедами". Однако текущие российские запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, вероятно, не позволяют российским силам проводить регулярные широкомасштабные ракетные удары в масштабах 29 декабря,

– сообщили в ISW.

Россия нанесла ракетный удар днем

Враг атаковал территорию Украины не только ночью и под утро, но и днем 29 декабря. Так, около 14:50 страной начала распространяться тревога. Воздушные силы сообщили, что оккупанты крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Под ударом врага оказался город Смела в Черкасской области. Русский ракета попала в частные дома.

На данный момент известно, что в результате ракетного удара пострадали 9 человек, среди которых ребенок. Кроме того, более 50 частных домов были повреждены в результате атаки.