Соответствующее мнение высказали в американском Институт изучения войны (ISW). Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что ISW делает очевидные заявления, ведь о вероятности атак в Украине говорили неоднократно, пишет 24 Канал.

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Может ли Россия атаковать на Новый год

Юрий Игнат рассказал, что оккупанты имеют потенциал, носители крылатых ракет в море, стратегическую авиацию, "Искандеры" и так далее. Спикер добавил, что у нас есть информация от разведчиков о накоплении ракет врагом.

Информация такого характера, если бы была, то, наверное, уже разлетелась бы интернетом. Мы не можем знать о планах российского руководства. Разумеется, у них есть определенные намерения на тот или иной день. Есть соответственно объекты, которые у них в приоритетах по направлению туда как "Шахедов", так и крылатых ракет,

– рассказал Юрий Игнат.

Он уточнил, что Россия запускает дроны-камикадзе типа "Шахед" как из Курской области России, так и с юго-восточного направления.

Посмотрим, как пройдет эта ночь. Нам ждать от России неприятностей нужно постоянно. Не надо думать, что на Новый год они захотят (осуществить воздушную атаку – 24 Канал), а на следующий день сделают паузу. Нужно постоянно быть наготове гражданам, которые должны соблюдать меры безопасности", – призвал Игнат.

Он заверил, что Воздушные силы в свою очередь работают 24 часа семь дней в неделю.

Последние заявления об угрозе со стороны России