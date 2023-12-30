Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что обстрел был похож на то, что оккупанты совершали ранее, передает 24 Канал.

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Игнат высказался об отчете ISW по атаке Украины Россией

Спикер Воздушных сил заявил, что не видит в последней массированной атаке россиян по Украине особых экспериментов. Ибо они делают то же, что делали и в 2022 году.

Обстрел массированный, ракетами разных типов, ударными БПЛА, здесь новизны нет, единственное, что в этом новое, это очень много – 158 средств воздушного нападения одновременно, это абсолютно рекордная цифра, которую мы давно не видели,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что эта атака отличалась от предыдущих массированных тем, что являлось применением огромного количества ракет, а именно 90 крылатых ракет. В то же время он напомнил, что ГУР МО сообщало, что в месяц оккупанты способны вместе изготовить около сотни всех типов ракет.

"То, что они потенциально могут и дальше это делать, это понятно. Но здесь уже нужно согласиться с Институтом изучения войны, что надолго такого не хватит, если они будут наносить такие удары чаще", – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что Воздушные силы знают запасы ракет россиян. Это 900 ракет всех вместе: и крылатых и баллистических, и "Кинжалов".

Напоследок Юрий Игнат сказал, что у Украины нет другого варианта, как усиливать ПВО, создавать дополнительные мобильные огневые группы и рассчитывать на скорейшие поставки дополнительных систем противовоздушной обороны западного образца и боекомплекта к ним.

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