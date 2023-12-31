Об этом заявила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире марафона, информирует 24 Канал.

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По ее словам, враг пытается вызвать панику населения, прибегая к атакам на города Украины.

"Не впадайте в панику, ведь паника – это тоже оружие врага, поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние", – отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что нужно понимать, что враг в новогоднюю ночь никуда не исчезнет.

"Враг может применить любые виды атак, в том числе смешанных, точечных. И помнить, что тревожный чемоданчик для укрытия должен быть наготове", – добавила Гуменюк.

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