Местные власти рассказали о последствиях атаки. 24 Канал. В частности, в Киевской области пожар возник на открытой территории.
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В области активно работали наши силы ПВО. По его словам, в результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Ее оперативно ликвидировали,
– сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Попаданий в объекты жилой инфраструктуры нет. По предварительным данным властей, жертв и пострадавших нет. Оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.
Кравченко добавил, что даже в канун Нового Года враг продолжает совершать террористические атаки. Потому призвал граждан не игнорировать опасность.
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Ситуация в Хмельницкой области
Что касается Хмельницкой области Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО обезвредили 1 беспилотник типа "Шахед".
Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар был оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не было,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.
Больше об атаке врага
- В ночь на 31 декабря россияне массированно атаковали Украину "Шахедами". Агрессор запустил 49 дронов-камикадзе.
- Враг атаковал ударными беспилотниками из 3 направлений: мыса Чауда, района Приморско-Ахтарска и Курской области.
- Подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "Шахед".