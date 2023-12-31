Местные власти рассказали о последствиях атаки. 24 Канал. В частности, в Киевской области пожар возник на открытой территории.

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В области активно работали наши силы ПВО. По его словам, в результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Ее оперативно ликвидировали,

– сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой инфраструктуры нет. По предварительным данным властей, жертв и пострадавших нет. Оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.

Кравченко добавил, что даже в канун Нового Года враг продолжает совершать террористические атаки. Потому призвал граждан не игнорировать опасность.

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Ситуация в Хмельницкой области

Что касается Хмельницкой области Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО обезвредили 1 беспилотник типа "Шахед".

Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар был оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не было,

– сообщили в Хмельницкой ОВА.

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