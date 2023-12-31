Ворог атакував ударними безпілотниками з 3 напрямків. Окрім того, росіяни завдали 6 ракетних ударів по Харкову.

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Скільки "Шахедів" збили вночі

Цієї ночі бійці Путіна атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з трьох напрямків. Зокрема, мису Чауда, району Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Загалом було зафіксовано 49 дронів. Також агресор завдав удару по місту Харків 6 зенітними керованими ракетами С-300.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі,

– наголосили в Повітряних силах.

Додали, що в різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 "Шахед".

