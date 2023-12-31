Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал ночную атаку 24 Каналу. По его словам, возле линии столкновения свои особенности работы ПВО.

Вашему вниманию Изменение акцента: Воздушные силы объяснили, почему ночью было сбито менее половины выпущенных дронов

"Здесь не такая большая проблема от "Шахедов", потому что военнослужащие знают, как от них защищаться. Если "Шахед" не атакует непосредственно объект, то его никто толком и не тронет – и он упадет прямо в поле", – отметил Свитан.

Именно поэтому коэффициент сбития вражеских объектов на прифронтовой территории ниже, чем в тылу. Как известно, в течение ночи 31 декабря всего зафиксировали 49 "Шахедов", из которых уничтожили только 21.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне сместили акцент атак на прифронтовую территорию. Несмотря на дальнобойность дронов, их не жалеют на линию столкновения из-за дефицита ракет.

На Новый год могут быть новые российские атаки

Учитывая привязанность оккупантов к датам, логично ожидать их ударов в новогоднюю ночь. Поэтому важно сохранять бдительность и быстро сходить в укрытие.

Россияне будут продолжать и в выходные, и в праздничные дни пытаться закошмарить украинское население постоянными атаками,

– убежден Свитан.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Дроновая атака ночью 31 декабря: последние новости