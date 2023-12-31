Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Россияне этой ночью выпустили 49 дронов по трем направлениям.
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По словам спикера, большинство "Шахедов" россияне направили в прифронтовые районы. Именно поэтому удалось сбить только 21 беспилотник.
Большинство ударных дронов из 49 россияне направили на прифронтовую территорию. То есть, линию обороны, где стоят наши бойцы и на прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не в первый раз враг применяет "Шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки,
– сказал Игнат.
Как изменилась тактика врага
Ранее оккупанты запускали вражеские беспилотники вглубь Украины, но теперь используют их для атак возле фронта. Игнат также отметил, что следует понимать, что "Шахед" – сложная цель для истребителей, которые сейчас имеет Украина. Следовательно, чтобы их сбить силы противовоздушной обороны привлекают мобильные огневые группы.
"Знаете, что "Шахед" – цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить. Это сложная цель для наших старых советских истребителей", – добавил Игнат.
Спикер также выразил надежду, что эту проблему решат современные истребители – F-16.
Больше о ночной атаке врага
- Ночью враг еще раз запустил вражеские беспилотники, чтобы атаковать Украину. В частности, дроны долетели до Киевщины и Хмельнитчины. Силы ПВО отразили атаку, но все же возникли пожары на объектах критической инфраструктуры в этих двух областях.
- Попаданий в объекты жилой инфраструктуры нет. Также местные власти не получили сообщений о жертвах или пострадавших. Оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.