Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Россияне этой ночью выпустили 49 дронов по трем направлениям.

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По словам спикера, большинство "Шахедов" россияне направили в прифронтовые районы. Именно поэтому удалось сбить только 21 беспилотник.

Большинство ударных дронов из 49 россияне направили на прифронтовую территорию. То есть, линию обороны, где стоят наши бойцы и на прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не в первый раз враг применяет "Шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки,

– сказал Игнат.

Как изменилась тактика врага

Ранее оккупанты запускали вражеские беспилотники вглубь Украины, но теперь используют их для атак возле фронта. Игнат также отметил, что следует понимать, что "Шахед" – сложная цель для истребителей, которые сейчас имеет Украина. Следовательно, чтобы их сбить силы противовоздушной обороны привлекают мобильные огневые группы.

"Знаете, что "Шахед" – цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить. Это сложная цель для наших старых советских истребителей", – добавил Игнат.

Спикер также выразил надежду, что эту проблему решат современные истребители – F-16.

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