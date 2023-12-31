Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия с сентября прошлого года запустила по Украине более 3800 дронов-камикадзе. Он также уточнил, сколько из них уничтожили силы противовоздушной обороны.

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Нам нужно больше систем ПВО

Игнат подчеркнул, что, несмотря на то, что силы противовоздушной обороны сбивают вражеские воздушные цели, нам все еще нужно больше средств для защиты нашей страны.

Около 3000 тысяч этих дронов уничтожены силами обороны. Есть над чем задуматься,

– отметил он.

В то же время представитель добавил, что Украина усиливает свою защиту всеми доступными средствами.

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