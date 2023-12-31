Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що Росія з вересня минулого року запустила по Україні понад 3800 дронів-камікадзе. Він також уточнив, скільки з них знищили сили протиповітряної оборони.

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Нам потрібно більше систем ППО

Ігнат наголосив, що попри те, що сили протиповітряної оборони, збивають ворожі повітряні цілі, нам все ще потрібно більше засобів для захисту нашої країни.

Близько 3000 тисяч цих дронів знищено силами оборони. Є над чим замислитися,

– зазначив він.

Водночас речник додав, що Україна посилює свій захист усіма доступними засобами.

Вночі проти 31 грудня ворог запустив майже пів сотні "Шахедів"