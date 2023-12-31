Россияне ударили не по военным объектам. Враг атаковал кафе, жилые дома и офисы.

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Что уже известно о последствиях российской атаки

Городской голова рассказал, что в результате ночной атаки российских беспилотников повреждения получили здания в центре Харькова.

Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся, мы непобедимы и несокрушимы!

– подчеркнул Игорь Терехов.

Также мэр поблагодарил всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.

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Начальник полиции Владимир Тимошко рассказал, что оккупанты попали в жилой дом в самом центре города.

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Последствия атаки "Шахедов" на Харьков / Фото "Суспильного", с телеграма Терехова

Спикер областной прокуратуры рассказал, что оккупанты в 1 ночи запустили "Шахеды" по центральной части Харькова. В частности, под вражеским ударом находился Киевский район.

Всего зафиксировано 4 попадания. Их результатом явилось частичное разрушение нескольких административных зданий, здания кафе и банка. Информация о травмированных лицах устанавливается,

– отметил Дмитрий Чубенко.

Также добавил, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Последствия российской атаки: смотрите видео