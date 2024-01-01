Ворог розпочав дронову атаку близько 14:00. У низці областей лунала повітряна тривога.

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Збили майже усі

У Повітряних силах повідомили, що противник атакував Україну 10 "Шахедами" з півночі. Силам ППО вдалося знищити 9 ворожих безпілотників.

Крім того, на східному напрямку захисники "приземлили" одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як спрацювала українська ППО / Фото Повітряні сили

Під ударом росіян були Київщина та Сумщина: є загиблі

Близько 15:00 безпілотники атакували Есманську громаду на Сумщині. Один із дронів поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок. Його 52 – річна мешканка отримала тяжкі поранення і згодом померла у лікарні.

Також відомо, що з – під завалів будинку дістали тіло 40-річного чоловіка. Ще одну жінку травмовано.

Рятувальники розповіли, що для розбору завалів довелося залучати інженерну техніку, настільки сильними є руйнування будинку. На відео поширеному ДСНС видно, що будівля фактично немає середини.

Місцева влада розповіла, що загалом над областю сили ППО збили два "Шахеди".

У Київській області, на щастя, минулося без жертв і постраждалих. Уламки збитих безпілотників впали в декількох населених пунктах двох районів області. Пошкоджено 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів. У ОВА уточнили, що загалом тривога в області тривала 2, 5 години.

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