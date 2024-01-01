Державна прикордонна служба України та командувач Повітряних сил Микола Олещук у мережі опублікували кадри, як уночі 1 січня збивали "Шахеди". До слова, ЗСУ вдалося ліквідувати 87 дронів-камікадзе.

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У ДПСУ повідомили, що у новорічну ніч прикордонники знищили 5 "Шахедів". Зокрема, 4 дрони-камікадзе ліквідували прикордонники Одеського загону, а ще один – військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби.

Кадри влучної роботи прикордонників опублікували у мережі.

Як прикордонники збивали "Шахеди": дивіться відео

Олещук додав, що більшість "Шахедів" під час атаки 1 січня була збита в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Командувач Повітряних сил також опублікував у мережі кадри влучної роботи українських захисників. Він додав, що на відео – бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.

Українські захисники збивають "Шахеди": дивіться відео

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