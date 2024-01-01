Державна прикордонна служба України та командувач Повітряних сил Микола Олещук у мережі опублікували кадри, як уночі 1 січня збивали "Шахеди". До слова, ЗСУ вдалося ліквідувати 87 дронів-камікадзе.
До теми Бойова робота тривала 11 годин, ворог запустив 122 "Шахеди": усе про атаку на Новий рік
Як українські захисники відбивали атаку "Шахедів"
У ДПСУ повідомили, що у новорічну ніч прикордонники знищили 5 "Шахедів". Зокрема, 4 дрони-камікадзе ліквідували прикордонники Одеського загону, а ще один – військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби.
Кадри влучної роботи прикордонників опублікували у мережі.
Як прикордонники збивали "Шахеди": дивіться відео
Олещук додав, що більшість "Шахедів" під час атаки 1 січня була збита в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Командувач Повітряних сил також опублікував у мережі кадри влучної роботи українських захисників. Він додав, що на відео – бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп.
Українські захисники збивають "Шахеди": дивіться відео
Атака "Шахедами" у новорічну ніч: головне
- Окупанти від вечора 31 грудня почали атакувати територію України. Так, ворог запустив рекордну кількість "Шахедів" – 122 одиниці. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, до півночі росіяни здійснили пуски 96 ударних БпЛА, а після – запустили ще 26 "Шахедів".
- Тривога через ворожу атаку тривала понад 11 годин. Увесь цей час працювали українські захисники, які чи не у кожній області збивали ворожі дрони-камікадзе. Загалом, силами та засобами ППО було збито 87 ударних БпЛА.
- На жаль, є руйнування унаслідок нічно атаки. Так, в Одеські області спалахнула багатоповерхівка унаслідок падіння уламків. Також під час атаки загинув 15-річний підліток.
- Зафіксували влучання й в Дніпрі. Як повідомили в ОВА, "Шахед" поцілив по одному з підприємств.
- Влучання зафіксували й на Львівщині. Дрони-камікадзе повністю зруйнували музей Романа Шухевича, а також пошкодили університет, в якому 100 років тому навчався Степан Бандера.