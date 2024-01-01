Государственная пограничная служба Украины и командующий Воздушными силами Николай Олещук в сети опубликовали кадры, как ночью 1 января избивали "Шахеды". К слову, ВСУ удалось ликвидировать 87 дронов-камикадзе.
К теме Боевая работа продолжалась 11 часов, враг запустил 122 "Шахеда": все об атаке на Новый год
Как украинские защитники отбивали атаку "Шахедов"
В ГПСУ сообщили, что в новогоднюю ночь пограничники уничтожили 5 "Шахедов". В частности, 4 дрона-камикадзе ликвидировали пограничники Одесского отряда, а еще один – военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы.
Кадры точной работы пограничников опубликовали в сети.
Как пограничники сбивали "Шахеды": смотрите видео
Олещук добавил, что большинство "Шахедов" во время атаки 1 января были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Командующий Воздушными силами также опубликовал в сети кадры точной работы украинских защитников. Он добавил, что на видео – боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп.
Украинские защитники сбивают "Шахеды": смотрите видео
Атака "Шахедами" в новогоднюю ночь: главное
- Оккупанты с вечера 31 декабря начали атаковать территорию Украины. Так, враг запустил рекордное количество "Шахедов" – 122 единицы. Как сообщили в Генштабе ВСУ, к северу россияне совершили пуски 96 ударных БПЛА, а после – запустили еще 26 "Шахедов".
- Тревога из-за вражеской атаки длилась более 11 часов. Все это время работали украинские защитники, которые чуть ли не в каждой области сбивали вражеские дроны-камикадзе. Всего силами и средствами ПВО было сбито 87 ударных БПЛА.
- К сожалению, есть разрушение вследствие ночной атаки. Так, в Одесские области вспыхнула многоэтажка по причине падения обломков. Также во время атаки погиб 15-летний подросток.
- Зафиксировали попадания и в Днепре. Как сообщили в ОВА, "Шахед" попал по одному из предприятий.
- Попадание зафиксировали и на Львовщине. Дроны-камикадзе полностью разрушили музей Романа Шухевича, а также повредили университет, в котором 100 лет тому назад учился Степан Бандера.