Государственная пограничная служба Украины и командующий Воздушными силами Николай Олещук в сети опубликовали кадры, как ночью 1 января избивали "Шахеды". К слову, ВСУ удалось ликвидировать 87 дронов-камикадзе.

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Как украинские защитники отбивали атаку "Шахедов"

В ГПСУ сообщили, что в новогоднюю ночь пограничники уничтожили 5 "Шахедов". В частности, 4 дрона-камикадзе ликвидировали пограничники Одесского отряда, а еще один – военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы.

Кадры точной работы пограничников опубликовали в сети.

Как пограничники сбивали "Шахеды": смотрите видео

Олещук добавил, что большинство "Шахедов" во время атаки 1 января были сбиты в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Командующий Воздушными силами также опубликовал в сети кадры точной работы украинских защитников. Он добавил, что на видео – боевая работа подразделений зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп.

Украинские защитники сбивают "Шахеды": смотрите видео

Атака "Шахедами" в новогоднюю ночь: главное