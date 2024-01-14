Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. В то же время он добавил, что важный вклад в развитие РЭБ делают простые граждане.
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Украинские РЭБ развиваются
Юрий Игнат объяснил, что у России есть мощные средства радиоэлектронной борьбы, однако Украина также не стоит на месте. Сейчас немало гражданских предприятий вовлечены в производство этих систем. Например, это могут быть антидроновые ружья.
Соответствующие инициативы помогают сохранить жизнь. Средства РЭБ спасают и от FPV-дронов, и от дронов ударного типа. Также они могут "сбить ракету".
В частности, могут влиять на средства воздушного нападения противника. Это, безусловно, ракета может быть отведена, то есть не долететь до своей цели,
– отметил Игнат.
Из тех ракет, которые летели на Украину, более 20 ракет не достигли целей. Это как и отведенные средствами РЭБ, так и некачественные. Они падают в поле – и не только на украинской территории, в России они также исправно падают.
Противостояние через РЭБ
- После комбинированной атаки по Украине 13 января в ISW отметили, что ранее Силы обороны активно использовали комплексы РЭБ в борьбе с БПЛА, но не с ракетами, поэтому это может стать переломным моментом в работе комплексов. Украинская адаптация является частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение – защита".
- Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал создание в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ". К соответствующей инициативе планируют привлечь предпринимателей, уже создававших различные продукты, которые умеют масштабировать продукты.
- Вместе с тем, Россия также не стоит на месте – она применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить с курса ракеты HIMARS и артснаряды Excalibur. Также оккупанты используют РЭБ для имитации пусков ракет и беспилотников, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону.