Такой мыслью поделился с 24 Каналом основатель ОО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что россиянам удалось создать прочную систему РЭБ. Однако так произошло вероятно потому, что именно в этом роде войск коррупционных схем было меньше, чем в других.

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Главная задача РЭБ

Украина усовершенствует собственную систему радиоэлектронной борьбы. В настоящее время идет работа над развертыванием общенациональной системы РЭБ "Покрова", которая должна защитить Украину от российских БПЛА

Есть также несколько украинских разработок, в частности комплексы РЭБ "Буковель-AD R4". Это достаточно мощные разработки, но их мало. Мы не можем прикрыть ими даже всю линию фронта,

– объяснил военный эксперт.

Существует предубеждение, что задача РЭБ, прежде всего, "глушить" беспилотники, чтобы они не летали. Это не совсем так. РЭБ работает против систем спутниковой навигации, коммуникаций – цифровых и аналоговых радиостанций, против разных видов связи, в частности спутниковой.

Главная задача РЭБ – помешать врагу передавать информацию. К примеру, чтобы он не имел возможности отдавать команды "вперед, в атаку" или "отступаем" какими-либо средствами связи, кроме как флажками или кричать в мегафон,

– подчеркнул Нарожный.

В то же время у Украины, к сожалению, большой пробел в этом направлении. В частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный писал об этом в свои статьи в The Economist, отметив, что РЭБ нам нужен для того, чтобы защитить свои позиции.

Важно! Залужный назвал пять шагов, которые помогут победить в войне против России. Один из них это – радиоэлектронная борьба. Именно РЭБ, по его мнению, является ключом к победе в войне беспилотников". В то же время он признал, что в настоящее время противник опережает Украину в этой области.

Военный эксперт рассказал о работе украинских систем РЭБ: смотрите видео

У россиян не все хорошо с РЭБ

В Украине же началось производство так называемых купольных РЭБ. Однако у них есть недостаток. Допустим Главнокомандующий дает команду на определенном участке фронта наступать и необходимо весь РЭБ включить или отключить, чтобы там работали все беспилотники и средства связи.

Если бы это был централизованный РЭБ, он мог бы им управлять. А при действии купольного РЭБ где-то в окопе его команду могут не получить, а также отключить этот РЭБ. Это огромная проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

У врага тоже не все хорошо относительно системы радиоэлектронной борьбы. Многие представляют РЭБ как этакий небольшой волшебный чемодан. А на самом деле для того чтобы этот комплекс работал, его необходимо развернуть так, что он по размерам будет как трехэтажный дом. И из него, как из ежа, будет торчать куча антенн.

"Такой комплекс трудно будет скрыть где-нибудь, его заметит любой беспилотник и тогда он станет целью для украинских HIMARS. К сожалению, это длительный путь, у врага этих систем у врага много, но мы работаем над их ликвидацией", – резюмировал Павел Нарожный.

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