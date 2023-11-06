Сейчас существенно увеличилось количество вражеских "Орланов", "Ланцетов" и FPV-дронов врага. Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Если взять определенные подразделения и посчитать, сколько они совершали вылетов и сколько прилетало, то вражеские дроны примерно преобладают раз в 7 по количеству", – отметил экс-глава Луганской ОВА.
На каком уровне радиоэлектронная борьба россиян
У россиян появились новые модификации "Ланцетов", которые уже могут уничтожать тяжелую технику одним попаданием. Это очень опасное оружие, с которым нужно бороться, развивать украинский РЭБ и искать возможности для усовершенствования мобильных комплексов. Сейчас в воздухе чувствуется превосходство беспилотников оккупантов.
РЭБ у врага мощная и хорошего качества. С этим надо что-то делать и нельзя пренебрегать. На определенных участках фронта российский РЭБ настолько мощный, что проводить разведку почти невозможно. Поэтому иногда в первую очередь используют спецназовцев, бойцов ССО и ГУР, которые рискуя жизнью, проходят вперед, обнаруживают РЭБ и затем их уже уничтожают наши ракеты или артиллерия,
– отметил Гайдай.
По его словам, очень мощно по GPS-навигации работают снаряды Excalibur. Однако сейчас эти снаряды имеют отклонения на несколько сотен метров из-за работы вражеской РЭБ.
"Нужно искать возможности, прежде всего, для уничтожения этих комплексов. Хотя такая техника регулярно уничтожается ракетными войсками и артиллеристами", – добавил экс-глава Луганской ОВА.
Как бороться с РЕБ россиян: смотрите видео
Увеличилась ли роль БПЛА в войне за последние месяцы
На каждое действие есть свое противодействие и против каждого оружия найдутся способы борьбы. Любой из бойцов подтвердит, что сейчас нет более эффективного оружия, чем беспилотники. Коэффициент полезного действия несравним.
Себестоимость обычного FPV-дрона от 12 000 гривен, а в свободном доступе его можно приобрести до 20 000 гривен. Возьмем среднюю стоимость 15 000 гривен, плюс к нему пристает боекомплект. БПЛА летит и уничтожает, например, танк, который стоит 3 миллиона долларов,
– сказал Гайдай.
Конечно, если FPV-дрон попадает в башню, то это не нанесет критического ущерба танку. Однако очень часто, когда беспилотники попадают в моторный отсек, где есть керосин или солярка, танк легко и быстро вспыхивает.
"Попадание в моторный отсек и техника за миллионы начинает гореть. Она может сгореть за несколько минут, а плюс если там полный БК, то тогда мы видим, как башня летит в стратосферу", – заметил экс-глава Луганской ОВА.
Работа дронов на фронте
- Группа аэроразведки "Птицы Мадяра" уничтожила вражеское подразделение, который кошмарил наших воинов на Юге. Ликвидировано российское подразделение операторов FPV-дронов "Упир".
- Украина готовится к масштабным атакам дронами-камикадзе в Крым и приграничные территории России.
- Министерство обороны Украины смогло существенно ускорить передачу дронов для ВСУ. Раньше на это могли потратить недели или месяцы, однако сейчас достаточно трех дней.