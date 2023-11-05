Иностранное издание сообщило об этом со ссылкой на начальника Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ, бригадного генерала Сергея Баранова. Он объяснил, какие именно объекты будут атаковать Вооруженные Силы Украины.
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Что известно о возможных атаках ВСУ
Крым и приграничные районы в России столкнутся с новой воздушной бомбардировкой, а Киев прицелился к военным базам и инфраструктуре Владимира Путина,
– написали журналисты.
Сергей Баранов сказал, что Украина хочет закрепить "значительные успехи" за последние несколько недель, когда некоторые из критически важных военных объектов и военно-морских объектов России были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами.
Украина атаковала вражеский корабль в Керчи
- Во временно оккупированном Крыму во второй половине дня 4 ноября раздавались взрывы. Сначала оккупанты говорили о якобы "работе ПВО". Затем заявили, что якобы сбили 13 из 15 крылатых ракет.
- Вражеское минобороны таки подтвердило, что ВСУ ударили по судостроительному заводу "Залив" имени Бутомы во временно оккупированной Керчи.
- Впоследствии 24 каналу со ссылкой на собственные источники стало известно, что украинские военные поразили корабль типа "Каракурт", являющейся носителем опасных "Калибров". Подробнее о "хлопке" у оккупантов читайте здесь.