Іноземне видання повідомило про це з посиланням на начальника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Сергія Баранова. Він пояснив, які саме об'єкти атакуватимуть Збройні Сили України.
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Що відомо про ймовірні атаки ЗСУ
Крим і прикордонні райони в Росії зіткнуться з новим повітряним бомбардуванням, а Київ прицілився до військових баз та інфраструктури Владіміра Путіна,
– написали журналісти.
Сергій Баранов сказав виданню, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів, коли деякі з критично важливих військових об'єктів і військово-морських об'єктів Росії були атаковані українськими безпілотними літальними апаратами.
Україна атакувала ворожий корабель у Керчі
- В тимчасово окупованому Криму в другій половині дня 4 листопада лунали вибухи. Спочатку окупанти говорили про нібито "роботу ППО". Потім заявили, що буцімто збили 13 з 15 крилатих ракет.
- Вороже міноборони таки підтвердило, що ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу "Залив" імені Бутоми в тимчасово окупованій Керчі.
- Згодом 24 Каналу з посиланням на власні джерела стало відомо, що українські військові вразили корабель типу "Каракурт", що є носієм небезпечних "Калібрів". Детальніше про "бавовну" в окупантів читайте тут.