Об этом "Мадяр" написал в своем телеграм-канале и показал видео.

Смотрите также Не снабжение оружия: что нужно Украине, чтобы выйти из тупика

Подгорает в хробацкой ленте. Силами сводной группы РЭР (радиоэлектронной разведки) МП и "Птиц Мадяра" и виртуозной отработкой экипажа SAMOSUD 11 бригады нацгвардейцев ликвидирован хробачий экипаж FPV "Упырь". Горите в аду, хробачьи пилоты FPV экипажа "Упырь",

– написал "Мадяр".

Он пишет, что ликвидированное вражеское подразделение "продолжительно кошмарило наших воинов на юге".

"Но мы уже здесь. Две белые Лады уже ждут. Приготовиться хробакам с "судного дня", – предупреждает командир аэроразведчиков.



"Птицы Мадяра" уничтожили вражеское подразделение операторов FPV-дронов / Скриншот "Мадяра"