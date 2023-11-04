Об этом "Мадяр" написал в своем телеграм-канале и показал видео.
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Подгорает в хробацкой ленте. Силами сводной группы РЭР (радиоэлектронной разведки) МП и "Птиц Мадяра" и виртуозной отработкой экипажа SAMOSUD 11 бригады нацгвардейцев ликвидирован хробачий экипаж FPV "Упырь". Горите в аду, хробачьи пилоты FPV экипажа "Упырь",
– написал "Мадяр".
Он пишет, что ликвидированное вражеское подразделение "продолжительно кошмарило наших воинов на юге".
"Но мы уже здесь. Две белые Лады уже ждут. Приготовиться хробакам с "судного дня", – предупреждает командир аэроразведчиков.
"Птицы Мадяра" уничтожили вражеское подразделение операторов FPV-дронов / Скриншот "Мадяра"