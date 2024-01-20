Об этом в интервью "Фокусу" сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал. Как известно, 13 января не долетели 20 вражеских целей.

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"Из тех 20 целей, которые не долетели до метки, часть – работа РЭБ, часть – некачественный продукт или другие факторы", – отметил Игнат.

По его словам, тогда некоторые ракеты обезвредились сами – упали в поле или взорвались в воздухе. Причина может заключаться в качестве этих средств. Возможно, россияне спешили или заменили импортные компоненты, которых не имеют из-за санкций.

Средства РЭБ определят ход войны

Нынешнюю российско-украинскую войну называют дроновой, ведь обе стороны активно применяют беспилотники – не только для разведки, но и поражения. Однако успех в противостоянии будут определять также средства противодействия БПЛА – радиоэлектронная борьба.

За системами РЭБ будет будущее – их уже используют на фронте и будут еще более мощные станции. Окопная РЭБ играет очень важную роль – бойцы пытаются как можно больше получить для себя эти системы, это просто спасает жизнь. Война переходит и перешла уже на другой технологический уровень, где работает высокоточное оружие,

– констатировал Игнат.

Именно поэтому Украина работает над получением дополнительных систем РЭБ от партнеров. Кроме того, их производят и на украинских предприятиях.

В колонке для The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал усиление радиоэлектронной борьбы одним из пяти шагов для выхода из позиционной войны.

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