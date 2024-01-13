Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине, которая произошла утром 13 января. Россия тогда запустила 40 воздушных целей.
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Почему Россия попала "в молоко"
Юрий Игнат отметил, что из 40 вражеских средств воздушной атаки 20 не достигли своих целей. И это не считая 8 из тех, которые уничтожила украинская ПВО. Эти 20 российских целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо попали под влияние наших средств РЭБ
Журналисты поинтересовались у спикера ПС ВСУ, что повлияло на такой российский результат "в молоко". Игнат в ответ заметил, что раскрывать все детали нашего противодействия врагу нецелесообразно.
В то же время спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже летают.
Другие заявления Игната
- Недавно представитель ВС ВСУ подчеркнул, что атака со стороны России 13 января не была массированной. Как объяснил Игнат, это была вражеская комбинированная атака с применением разных типов оружия.
- Также спикер заявил, что половина "Кинжалов", которые государство-террорист выпустило во время этой атаки, не достигли целей. Он отметил, что 13 января страна-агрессорка применяла и фальш-цели.
- Ранее Юрий Игнат предположил, что Россия могла договориться с Ираном о поставках новых беспилотников и ракет. По его словам, если страна-агрессорка получит иранскую баллистику, то это может стать вызовом для Украины.
- В то же время спикер подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ сейчас не могут опровергнуть или подтвердить такую информацию. Также он отметил, что для Украины ничего неожиданного не происходит в сотрудничестве Москвы с Тегераном.
- Не так давно Юрий Игнат объяснил, что в Украине воздушная тревога из-за угрозу применения баллистических ракет объявляется при малейшей информации об опасности. Защитники нашего неба получают данные о вражеской баллистике от разведчиков и партнеров.