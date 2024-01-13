Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине, которая произошла утром 13 января. Россия тогда запустила 40 воздушных целей.

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Почему Россия попала "в молоко"

Юрий Игнат отметил, что из 40 вражеских средств воздушной атаки 20 не достигли своих целей. И это не считая 8 из тех, которые уничтожила украинская ПВО. Эти 20 российских целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо попали под влияние наших средств РЭБ

Журналисты поинтересовались у спикера ПС ВСУ, что повлияло на такой российский результат "в молоко". Игнат в ответ заметил, что раскрывать все детали нашего противодействия врагу нецелесообразно.

В то же время спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже летают.

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