Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, в чем особенности этой атаки. По его словам, речь идет о комбинированном ударе врага, пишет 24 Канал.
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Что Игнат сказал об атаке россиян
Массированная – это когда большее количество (оружия – 24 Канал). Это больше комбинированная атака с применением разных типов… Фактически такая же, как была 8 января и в предыдущие разы,
– рассказал Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что оккупанты сначала в полночь запустили несколько "Шахедов" и ракет С-300 и С-400. После этого враг на рассвете 13 января применил крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспия. Дальше были:
- пуски "Кинжалов" на Запад Украины и в сторону Днепра;
- после этого – Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
- управляемые авиационные ракеты Х-31П и Х-59.
Юрий Игнат объяснил, что более 20 воздушных целей, кроме 8 сбитых – не достигли своих целей. То есть, эти ракеты либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо на них повлияли наши средства радиоэлектронной борьбы.
"Поэтому, собственно, хорошо, что российские ракеты все хуже летят", – заметил Игнат.
Спикер также уточнил, что половина вражеских "Кинжалов" полностью не достигли своих целей.
"Поэтому не исключено, что было несколько целей, где было вражеское влияние", – заявил Игнат.
Кратко об атаке россиян
- Россия на рассвете 13 января 2024 года запустила по Украине ракеты типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Далее подняла в небо два истребителя МиГ-31К России с аэродрома Саваслейка Нижегородской области, из которых враг ударил "Кинжалами".
- К сожалению, взрывы раздавались в Кропивницком, Днепре, Чернигове. Противовоздушная оборона работала в Ровненской, Хмельницкой областях.
- К сожалению, в Днепре есть прилеты, в Кременчугском районе Полтавской области ракета упала во двор частного дома и не разорвалась.