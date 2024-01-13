Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, в чем особенности этой атаки. По его словам, речь идет о комбинированном ударе врага, пишет 24 Канал.

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Что Игнат сказал об атаке россиян

Массированная – это когда большее количество (оружия – 24 Канал). Это больше комбинированная атака с применением разных типов… Фактически такая же, как была 8 января и в предыдущие разы,

– рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что оккупанты сначала в полночь запустили несколько "Шахедов" и ракет С-300 и С-400. После этого враг на рассвете 13 января применил крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспия. Дальше были:

пуски "Кинжалов" на Запад Украины и в сторону Днепра;

после этого – Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;

управляемые авиационные ракеты Х-31П и Х-59.

Юрий Игнат объяснил, что более 20 воздушных целей, кроме 8 сбитых – не достигли своих целей. То есть, эти ракеты либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо на них повлияли наши средства радиоэлектронной борьбы.

"Поэтому, собственно, хорошо, что российские ракеты все хуже летят", – заметил Игнат.

Спикер также уточнил, что половина вражеских "Кинжалов" полностью не достигли своих целей.

"Поэтому не исключено, что было несколько целей, где было вражеское влияние", – заявил Игнат.

Кратко об атаке россиян