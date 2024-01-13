Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что враг атаковал и Полтавщину.

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Во двор одного из домов упала ракета

Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета. К счастью, она не разорвалась.

Повреждена хозяйственная постройка, однако среди людей никто не пострадал. На месте трудятся профильные специалисты.

Спасибо нашим Силам обороны за защиту. Слава Украине,

– написал Пронин.

Отметим, что ночью враг массированно атаковал Украину. Враг использовал крылатые ракеты, аэробалистические ракеты, баллистические ракеты, сверхзвуковые ракеты и управляемые авиационные ракеты.

Более подробную информацию позже дадут в Воздушных силах.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Последствия обстрела 13 января

В частности, ПВО работала в Ровненской области. К счастью, обошлось без повреждений и последствий.

Также известно, что есть повреждения в Черниговской области. Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус – он не стал разглашать другие детали относительно места попадания, и подчеркнул, что пока данных о жертвах и пострадавших нет.

Кроме того, взрывы во время атаки раздавались в Кировоградской области и в Днепре.

Также известно, что под атакой находились Сумская, Волынская и Ивано-Франковская области.