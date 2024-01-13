Силы противовоздушной обороны работали во время тревоги утром 13 января. Детали рассказали в ОВА, передает 24 Канал.

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Есть ли разрушения и пострадавшие

Александр Коваль рассказал, что в области во время воздушной тревоги работала ПВО.

Все обошлось без повреждений и последствий,

– отметил глава ОВА.

Добавим, в Воздушных силах сообщали, что враг запустил в направлении Ровно два "Кинжала".

Впоследствии в Хмельницкой ОВА также отметили, что сегодня утром, при отражении атаки агрессора, работали наши силы ПВО.

Есть сбитие воздушной цели в пределах Хмельницкой области. По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали,

– рассказали в ОВА.

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