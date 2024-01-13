Силы противовоздушной обороны работали во время тревоги утром 13 января. Детали рассказали в ОВА, передает 24 Канал.
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Есть ли разрушения и пострадавшие
Александр Коваль рассказал, что в области во время воздушной тревоги работала ПВО.
Все обошлось без повреждений и последствий,
– отметил глава ОВА.
Добавим, в Воздушных силах сообщали, что враг запустил в направлении Ровно два "Кинжала".
Впоследствии в Хмельницкой ОВА также отметили, что сегодня утром, при отражении атаки агрессора, работали наши силы ПВО.
Есть сбитие воздушной цели в пределах Хмельницкой области. По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали,
– рассказали в ОВА.
Важно В Черниговской области прогремели взрывы: есть повреждения в результате российской атаки
Кратко об утренней атаке российских террористов
- Оккупанты запускали крылатые ракеты из Каспия. Применили 6 бомбардировщиков Ту-95.
- Также били "Кинжалами" из МиГ-31К.
- Одна из российских ракет упала во двор частного дома в Кременчугском районе Полтавской области.
- В результате обстрела есть повреждения в Черниговской области.
- Взрывы также прогремели в Днепре и Кропивницком.