Сили протиповітряної оборони працювали під час тривоги вранці 13 січня. Деталі розповіли в ОВА, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Чи є руйнування та постраждалі

Олександр Коваль розповів, що в області під час повітряної тривоги працювала ППО.

Усе минулося без пошкоджень і наслідків,

– зазначив очільник ОВА.

Додамо, у Повітряних силах повідомляли, що ворог запустив у напрямку Рівного два "Кинджали".

Згодом у Хмельницькій ОВА також зазначили, що сьогодні вранці, під час відбиття атаки агресора, працювали наші сили ППО.

Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,

– розповіли в ОВА.

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