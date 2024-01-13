Сили протиповітряної оборони працювали під час тривоги вранці 13 січня. Деталі розповіли в ОВА, передає 24 Канал.
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Чи є руйнування та постраждалі
Олександр Коваль розповів, що в області під час повітряної тривоги працювала ППО.
Усе минулося без пошкоджень і наслідків,
– зазначив очільник ОВА.
Додамо, у Повітряних силах повідомляли, що ворог запустив у напрямку Рівного два "Кинджали".
Згодом у Хмельницькій ОВА також зазначили, що сьогодні вранці, під час відбиття атаки агресора, працювали наші сили ППО.
Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали,
– розповіли в ОВА.
Важливо На Чернігівщині прогриміли вибухи: є пошкодження внаслідок російської атаки
Коротко про ранкову атаку російських терористів
- Окупанти запускали крилаті ракети з Каспію. Застосували 6 бомбардувальників Ту-95.
- Також били "Кинджалами" з МіГ-31К.
- Одна з російських ракет впала на подвір'я приватного будинку в Кременчуцькому районі Полтавської області.
- Внаслідок обстрілу є пошкодження в Чернігівській області.
- Вибухи також пролунали у Дніпрі та Кропивницькому.