"Красная" уже вся Украина. Власти призывают людей пройти в укрытие гражданской защиты.

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В Украине объявили о тревоге

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.



Воздушную тревогу объявили по всей Украине / Скриншот 24 Канала

Почему в Украине объявили тревогу

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:54 сообщили о пусках ракет типа Х-101/555/55 из шести вражеских истребителей Ту-95МС.

Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 - 07:00 (13 января - 24 Канал),

– заявили военные.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ предупредили:

в 6:02 – ракетная опасность в Одесской, Николаевской и Херсонской области;

в 6:22 – под атакой Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Хмельницкая области.

Впоследствии в Кропивницком услышали первые взрывы. Поэтому людей на территории всей Украины призывают соблюдать правила безопасности – пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.

Обратите внимание! К сожалению, в 6:43 Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете истребителя МиГ-31К России с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Он может атаковать ракетами "Кинжал".