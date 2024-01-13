"Красная" уже вся Украина. Власти призывают людей пройти в укрытие гражданской защиты.
Смотрите также Россия запустила крылатые ракеты из Каспия, – Воздушные силы
В Украине объявили о тревоге
Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.
Воздушную тревогу объявили по всей Украине / Скриншот 24 Канала
Почему в Украине объявили тревогу
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:54 сообщили о пусках ракет типа Х-101/555/55 из шести вражеских истребителей Ту-95МС.
Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 - 07:00 (13 января - 24 Канал),
– заявили военные.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ предупредили:
- в 6:02 – ракетная опасность в Одесской, Николаевской и Херсонской области;
- в 6:22 – под атакой Киевская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Хмельницкая области.
Впоследствии в Кропивницком услышали первые взрывы. Поэтому людей на территории всей Украины призывают соблюдать правила безопасности – пройти в укрытие или воспользоваться правилом двух стен.