Россия ударила с самолетов Ту-95МС. Предварительно, говорится о ракетах Х-101/ 555 /55.

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Первые сообщения о взлете самолетов Ту-95МС появились примерно в 2 ночи. Взлетали они как с аэродрома "Оленья", так и с "Энгельса". По данным телеграм-канала monitor , из "Оленьи" вылетели примерно 11 Ту-95МС, а из "Энгельса" – 2.

Впоследствии в воздушных силах подтвердили удары ракетами Х-101/555/55 с Ту-95МС. Однако уточнили, что пуски были произведены с 6 бортов.

Кроме того, военные заявили о ракетной опасности в областях, где воздушная тревога. Сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Правда, карта воздушных тревог все растет.

Карта воздушных тревог на 6:04 / Данные alerts.in.ua

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