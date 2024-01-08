Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу российскую атаку 8 января. По его словам, враг изменил тактику ударов – начал бить по территории, где близко к линии фронта и не хватает систем Patriot.

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"Враг задействовал весь арсенал, чтобы ударить по населенным пунктам, приближенным либо к российской границе, либо к оккупированным территориям. Мы видим, что большое количество ударов – это Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровщина, Харьков, Харьковщина", – пояснил Мусиенко.

Но, несмотря на скромный коэффициент сбития, и у России ракет стало меньше. По сравнению с атаками 29 декабря и 2 января, 8 января враг запустил гораздо меньше средств воздушного нападения. Это может означать две вещи:

у россиян возникли серьезные проблемы;

они решили поделить запас ракет на большее количество ударов.

Возможно, они хотят наносить удары чаще, но с меньшим количеством (средств – 24 Канал), чтобы создалось впечатление, что теперь так будет всю зиму,

– предположил военный эксперт.

Украина работает над усилением ПВО

Российская атака 8 января подсветила проблемы в украинской ПВО. В частности, не хватает средств, которые бы эффективно боролись с баллистическими угрозами.

К слову, этот вопрос будет приоритетным на заседании Комиссии Украина – НАТО 10 января.

Есть понимание того, что враг продолжает наносить удары и мы не можем отражать все атаки так, как нам этого хотелось бы,

– подчеркнул Мусиенко.

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