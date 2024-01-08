Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал 24 Каналу российскую атаку 8 января. По его словам, враг изменил тактику ударов – начал бить по территории, где близко к линии фронта и не хватает систем Patriot.
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"Враг задействовал весь арсенал, чтобы ударить по населенным пунктам, приближенным либо к российской границе, либо к оккупированным территориям. Мы видим, что большое количество ударов – это Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровщина, Харьков, Харьковщина", – пояснил Мусиенко.
Но, несмотря на скромный коэффициент сбития, и у России ракет стало меньше. По сравнению с атаками 29 декабря и 2 января, 8 января враг запустил гораздо меньше средств воздушного нападения. Это может означать две вещи:
- у россиян возникли серьезные проблемы;
- они решили поделить запас ракет на большее количество ударов.
Возможно, они хотят наносить удары чаще, но с меньшим количеством (средств – 24 Канал), чтобы создалось впечатление, что теперь так будет всю зиму,
– предположил военный эксперт.
Украина работает над усилением ПВО
Российская атака 8 января подсветила проблемы в украинской ПВО. В частности, не хватает средств, которые бы эффективно боролись с баллистическими угрозами.
К слову, этот вопрос будет приоритетным на заседании Комиссии Украина – НАТО 10 января.
Есть понимание того, что враг продолжает наносить удары и мы не можем отражать все атаки так, как нам этого хотелось бы,
– подчеркнул Мусиенко.
Украинская ПВО: последние новости
- В течение 2023 года защитники уничтожили 3800 вражеских средств воздушного нападения. В частности, удалось сбить 15 аэробалистических ракет "Кинжал".
- Очень помощными в противодействии баллистике стали комплексы Patriot. Однако в западных СМИ появились публикации о том, что могут возникнуть проблемы с поставкой ракет к этим системам ПВО.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что в Украине всегда дефицит ракет, особенно после массированных атак. Поэтому Киев постоянно обращается к партнерам насчет пополнения запасов.