Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, когда может быть следующая массированная атака по Украине. По его словам, это зависит не только от возможностей захватчиков, но также от их привязки к определенным датам.

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"Атаку в 300 летательных аппаратов они могут организовать примерно раз в месяц – полтора, не чаще. Это примерно на 23 февраля, ближе к скрепам российской армии", – предположил Свитан.

Меньшие атаки могут быть чаще

Обстрелы среднего уровня, как было, например, 8 января, россияне могут организовывать раз в неделю. Тогда они запустили 59 средств воздушного нападения. Следовательно, следующая такая атака может произойти примерно 15 января.

Обстрел малого уровня враг может организовывать еще чаще.

Малые атаки несколькими ракетами они могут выполнять каждый день. По большому счету, чтобы отстреляться С-300, им нужно несколько минут целеуказания и работы,

– констатировал Свитан.

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