Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у Украины есть примерно 10% противобаллистических комплексов от нужного количества. С противодействием крылатым ракетам и дронам несколько легче – там перекрыто от трети до половины потребностей.

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Подавляющее большинство зенитных ракетных комплексов, которые находятся на вооружении Украины, не могут сбивать баллистические ракеты, хотя и уничтожают другие воздушные цели. Та же ситуация и с самолетами.

Как только к нам придет западная авиация. Те же F-16, хотя бы одна бригада может выполнять задачи ПВО. То есть использоваться как платформа для запуска ракет "воздух – воздух". Мы тогда перекроем две трети нашего пространства от авиацелей. Но защита от баллистики будет хуже,

– отметил Свитан.

Россия будет переходить на баллистику

Как отметил Свитан, за последнее время было много сообщений, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты. И, по всей вероятности, Иран также передаст оккупантам аналогичное оружие.

Россия будет переходить на баллистику. Сейчас нам нужно где-то в 10 раз больше противобаллистических комплексов, чем у нас есть. И это для того, чтобы ключевые территории перекрыть. Для защиты всей территории не хватит всех противобаллистических ЗРК, которые уже есть в мире. Поэтому было бы хорошо попытаться производить собственные противобаллистические комплексы,

– отметил Свитан.

Кроме того, против баллистических ракет оккупантов можно бороться по-другому. Хорошо было бы поражать их на местах запуска. Речь идет, в частности, об уничтожении МиГ-31К, пусковых установок С-300, С-400 и тому подобное. Но это очень сложная задача.

Баллистические ракеты России: коротко