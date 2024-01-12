Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, коли може бути наступна масована атака по Україні. За його словами, це залежить не лише від можливостей загарбників, але й від їхньої прив'язки до певних дат.

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"Атаку в 300 літальних апаратів вони можуть організувати приблизно раз у місяць – півтора, не частіше. Це приблизно на 23 лютого, ближче до скріп російської армії", – припустив Світан.

Менші атаки можуть бути частіше

Обстріли середнього рівня, як був, наприклад, 8 січня, росіяни можуть організовувати раз на тиждень. Тоді вони запустили 59 засобів повітряного нападу. Отже, наступна така атака може відбутись приблизно 15 січня.

Обстріли малого рівня ворог може організовувати ще частіше.

Малі атаки кількома ракетами вони можуть виконувати щодня. Грубо кажучи, щоб відстрілятися С-300, їм треба кілька хвилин цілепокладання й роботи,

– констатував Світан.

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