Відповідне рішення ухвалив уряд, підтримавши постанову Міноборони. Міністр цифрової трансформації пояснив, як тепер зміниться процедура.

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Як це вплине на ситуацію на фронті

У Міноборони повідомили, що відтепер держзамовник зможе закуповувати безпілотники та засоби РЕБ, якщо він провів із виробником спільні відомчі випробування або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. До цього, аби допустити БпЛА або РЕБ до експлуатації, необхідно було подолати кілька етапів: вивчити технічну документацію, провести випробування, визначити та отримати потреби від ЗСУ. Усе це займало чимало часу та ускладнювало процедуру відправки необхідної зброї на фронт.

Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для БпЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов'язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ,

– наголосили в Міноборони.

Разом з тим, Михайло Федоров пояснив, що таке рішення є стартом масового виробництва РЕБ та БпЛА в Україні. Він підкреслив, що таке рішення дозволить неабияк посилити обороноздатність України, адже виробники зможуть активніше розвиватися й не витрачати купу часу на бюрократичні процедури.

За словами Федорова, відповідне рішення уряду дозволить:

закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

збільшити прибуток виробників на 25%;

допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;

скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

закуповувати Міноборони та Держспецзв'язку РЕБ за запитом Сил оборони;

придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Міноборони спростило процедуру списання втраченого у бою майна

Міноборони 17 жовтня спростило процедуру списання втраченого у бою майна. Це було зроблено також у рамках боротьби з бюрократією. Рустем Умеров підписав відповідний указ, згідно з яким втрачене у бою майно вартістю до 1,5 мільйона зможуть списувати командири.

У Міноборони пояснили, що раніше необхідно було проводити розслідування по кожній одиниці техніки, збирати купу документів й чекати на погодження від вищого керівництва. На це йшло близько 6 місяців. Після спрощення процедури списувати втрачене у бою майно командири зможуть за 2 тижні.