Відповідний указ для боротьби з бюрократією підписав міністр Рустем Умєров. У Міноборони пояснили, як тепер відбуватиметься процедура списання.

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Як спростили процедуру списання

У Міноборони пояснили, що усунули зайві бюрократичні процедури. Тепер для списання втраченого у ході бойових дій не потрібно проводити розслідування по кожній одиниці й чекати на погодження від вищого керівництва. До прикладу, на списання одного безпілотника раніше необхідно було від 1 до 6 місяців. Аби списати втрачену техніку бійцям необхідно було зібрати близько 40 різних документів.

Тепер, згідно з новим наказом Міноборони, техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад. Відтепер командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БпЛА вартістю до 1,5 мільйонів гривень без отримання погоджень від командування Повітряних сил, Сил логістики та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. Раніше для розслідування о списанню БпЛА необхідно було зібрати 16 – 18 документів. Відтепер – для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Процес списання техніки стає простим і швидким, адже час – головний ресурс на війні. Ми шукаємо і знаходимо рішення, які полегшують службу наших воїнів, а не змушують їх займатись стосами паперів. Наказ про списання є одним із таких рішень. Будемо впроваджувати більше,

– наголосила заступниця Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони підкреслили, що завдяки спрощенню процедури списання, командири тепер зможуть оперативніше отримувати інформацію про потребу у військовій техніці.



Як зміниться процедура списання / Інфографіка Міноборони України

Як це вплине на ситуацію на фронті

Михайло Федоров підкреслив, що тепер Сили оборони тепер матимуть ефективніше забезпечення безпілотниками.

"Наприклад, за військовим закріплено 10 безпілотників, які пошкоджено під час бойового завдання. Щоб отримати нові дрони, йому потрібно списати попередні. А це — до шести місяців паперової роботи. Тепер процес відбуватиметься значно швидше", – пояснив Федоров.

Крім того, військові зможуть використовувати деталі з пошкоджених дронів для модернізації та відновлення інших безпілотників. Раніше ця процедура також була ускладнена бюрократією.



Як вплине списання на сферу безпілотників / Інфографіка Мінцифри