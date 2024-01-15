В Красном море ракета попала в грузовое судно, принадлежащее Соединенным Штатам. Об этом сообщили в британской морской компании Ambrey.

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Есть ли пострадавшие

По сообщению компании, в результате удара ракетой по балкеру Gibraltar Eagle на борту вспыхнул пожар. Однако, несмотря на это, обошлось без пострадавших. Более того, судно осталось на ходу.

Также, как сообщил капитан пораженного балкера, ракетой ударили сверху по левому борту судна в 95 морских милях к юго-востоку от города Адена на юге Йемена.

Кроме того, в Ambrey отметили, что нападение на Gibraltar Eagle было ответом хуситов на удары США по их военным объектам в Йемене. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Обратите внимание! Осенью 2023 года йеменские хуситы, поддерживающие боевиков в войне Израиля и ХАМАС, открыто заявили об "охоте" на суда, которые имеют связь с Израилем, или направляются в его порты.

США и Великобритания ударили по хуситам: что известно

12 января ночью США и Великобритания атаковали Йемен. Союзники ударили по военных объектах, связанные с хуситами. Речь идет, в частности, о центрах производства дронов и складах с оружием.

Кроме того, под ударом оказались:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Ходейда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Известно, что для этой операции американцы и британцы использовали истребители и ракеты "Томагавк".

Джо Байден заявил, что удары по хуситам нанесли по его указанию. Президент США назвал их прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

По словам американца, более 50 стран пострадали от 27 нападений на международное коммерческое судоходство. Наибольшее нападение произошло 9 января. Тогда хуситы ударили ракетами и дронами по южному району Красного моря, где проходили десятки торговых судов.