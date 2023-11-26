По всей вероятности, нападавшими могут оказаться йеменские хуситы. Они ведь официально анонсировали охоту на израильские суда.

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В плену – 22 человека

В компании – владелице танкера Zodiac Maritime сообщили, что в заложниках неизвестных находятся 22 члена экипажа. Они – представители семи стран: Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин и России. Капитан судна – гражданин Турции. Известно, что танкер Central Park перевозил фосфорную кислоту.

Интересно, что самая лондонская компания Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Пока официальных комментариев о захвате судна нет.

Это могли быть хустить

В начале ноября Йемен официально вмешался в войну ХАМАС и Израиля на стороне палестинских террористов. Тогда йеменские хуситы ударили по Израилю ракетами. Поддерживаемые Ираном, йеменские боевики объявили, что будут захватывать израильские суда и призвали иностранцев воздержаться от работы на этих кораблях.

19 ноября хуситы сообщили о захвате якобы израильского судна Galaxy Leader в Красном море.

В администрации Нетаньяху тогда подтвердили нападение на танкер. Там уточнили, что корабль никак не связан с Израилем. Более того, на судне нет евреев. Все 25 членов экипажа – граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В МИД отметили, что изучают информацию о пребывании украинцев на похищенном судне.

Справка Хуситы пришли к власти в Йемене в начале 2015 года. Они захватили столицу страны, а затем и весь северо-запад. Хуситский режим опирается на помощь Ирану, а международно признанное правительство – на поддержку Саудовской Аравии. Благодаря поставкам из Тегерана, у хуситов достаточно мощные вооруженные силы, в том числе имеются дальнобойные баллистические ракеты.