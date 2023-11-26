Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в Газе в воскресенье, 26 ноября. Он встретился с солдатами Армии обороны Израиля и записал краткое видеообращение.

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Что сказал Нетаньяху

Глава израильского правительства заявил, что еврейское государство прилагает все усилия для возвращения заложников. Он подчеркнул, что Израиль в конце концов вернет всех своих граждан, которых ХАМАС взял в плен.

У нас есть три цели этой войны: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и обеспечить, чтобы Газа снова не стала угрозой для государства Израиль. Мы будем продолжать до конца, до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть власть, сила, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем,

– сказал Нетаньяху.

Известно, что глава израильского правительства во время визита в Сектор Газа посетил один из туннелей палестинских боевиков, обнаруженных ЦАХАЛ.

Биньямин Нетаньяху в Газе: смотрите видео

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