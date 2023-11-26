Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в Газе в воскресенье, 26 ноября. Он встретился с солдатами Армии обороны Израиля и записал краткое видеообращение.
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Что сказал Нетаньяху
Глава израильского правительства заявил, что еврейское государство прилагает все усилия для возвращения заложников. Он подчеркнул, что Израиль в конце концов вернет всех своих граждан, которых ХАМАС взял в плен.
У нас есть три цели этой войны: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и обеспечить, чтобы Газа снова не стала угрозой для государства Израиль. Мы будем продолжать до конца, до победы. Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть власть, сила, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем,
– сказал Нетаньяху.
Известно, что глава израильского правительства во время визита в Сектор Газа посетил один из туннелей палестинских боевиков, обнаруженных ЦАХАЛ.
Биньямин Нетаньяху в Газе: смотрите видео
Что происходит на Ближнем Востоке
- Недавно во время 4-дневного прекращения огня ХАМАС освободил еще 17 заложников. Предварительно большинство из них похитили из кибуца Беэри во время атаки террористов на Израиль 7 октября.
- Известно, что среди этих заложников было немало детей. Самому младшему из них всего 3 года, а самому старшему – 67.
- Родители некоторых из этих детей были убиты палестинскими боевиками. Сам ХАМАС поначалу пытался задержать процесс освобождения заложников и обвинял еврейское государство в якобы нарушении договоренностей.