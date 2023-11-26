Однако во время перемирие военное крыло ХАМАС 25 ноября заявило о якобы невыполнении со стороны Израиля условий перемирия и отложило освобождение заложников. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что по его данным, Израиль не нарушал договоренностей. В то же время, нельзя исключать, что ХАМАС будет создавать проблемы для израильской стороны.

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Какая главная задача ХАМАС

Отсрочка освобождения заложников, которых захватил ХАМАС, рассчитано на то, чтобы "поиграть на нервах" Израиля и поиздеваться над родственниками захваченных людей. Это предполагалось, однако неизвестно, собирается ли ХАМАС и дальше поднимать ставки.

Главная задача ХАМАС – выиграть время, продлить прекращение огня. Именно такую цель он преследует и поэтому Израиль обвиняют в каких-то "нарушениях договоренностей",

– подчеркнул военный обозреватель.

Речь идет о якобы невыполнении Израилем соглашения о выезде на север Сектора Газа грузовиков с гуманитарной помощью. Кроме того, ХАМАС считал, что Израиль якобы не соблюдал "стандарты освобождения заключенных".

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Гуманитарные грузы и топливо попали в Сектор Газы, были освобождены террористы (палестинские – 24 Канал) вовремя, а также Израиль соблюдает режим прекращения огня,

– подчеркнул Шарп.

В то же время Израиль, по его словам, в случае невыполнения ХАМАС договоренностей по освобождению заложников может принять решение о возобновлении операции в Секторе Газа.

Обратите внимание! ХАМАС вечером 25 ноября вернул 13 израильских и 4 иностранных заложников, освобождение которых было отложено якобы из-за невыполнения Израилем "договоренностей" о перемирии.

Что известно о договоренностях Израиля и ХАМАС