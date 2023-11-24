Террористы освободили 13 израильских заложников. В свою очередь Израиль планирует выпустить из тюрем 39 палестинских женщин и детей.
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Процесс обмена начался
24 ноября первую группу пленников ХАМАС передали в руки Международного комитета Красного Креста. Как сообщают СМИ, освобожденных заложников сейчас доставляют каретами скорой помощи в больницы в Израиле через контрольный пункт пропуска Рафах.
Таким образом, реализован первый этап обмена заложников. В целом ХАМАС обещал освободить примерно 50 человек – детей и женщин – в течение 4 дней перемирия. В то же время режим прекращения огня может быть продлен, если террористы и дальше согласятся освобождать похищенных гражданских. За каждых освобожденных 10 заложников – дополнительный день перемирия.
В то же время, за договоренные 4 дня в обмен на 50 своих граждан власти Израиля пообещали выпустить 150 палестинских заключенных, которых удерживают за террористические преступления, все они женщины и несовершеннолетние.
ХАМАС отпустил также 12 граждан Таиланда
Таиланд тем временем сообщил об освобождении 12 своих граждан, которых террористы удерживали в Секторе Газа.
Ранее правительство Египта заявило, что ему удалось договориться об отдельном освобождении тайцев. В общей сложности Бангкок говорит, что палестинские боевики захватили 26 граждан Таиланда.
О чем договорили Израиль и ХАМАС
- 22 ноября Израиль заявил, что ему удалось достичь соглашения о возвращении 50 похищенных боевиками израильтян. Стороны согласовали четырехдневный перерыв в боевых действиях. В свою очередь, Израиль за этот период должен выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, осужденных за терроризм.
- Реализация соглашения между сторонами конфликта должна была начаться в тот же день, 22 ноября, когда Катар, выступавший посредником в переговорах, официально объявил о его заключении.
- Однако из-за логистических проблем обмен заложников перенесли на 24 ноября.
- Напомним, что в плену ХАМАС находятся около 240 человек.