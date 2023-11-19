Хуситы, контролируемые Ираном, ранее уже вмешивались в конфликт между Израилем и ХАМАС. Они предупреждали, что будут охотиться на израильские суда и призвали иностранных граждан воздержаться от работы на этих кораблях.

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Заявление йеменских хуситов

19 ноября, по данным СМИ, представитель йеменских хуситов Яхья Сареа сообщил, что в Красном море они захватили грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту, поскольку оно якобы принадлежит Израилю.

Впрочем, как об этом свидетельствуют открытые данные, владельцем судна является британская компания Ray Car Carriers, и оно ходит под флагом Багамских островов. В то же время The Times of Israel пишет, что одним из совладельцев Ray Car Carriers есть израильский бизнесмен Рами Унгер.

Комментарий Израиля

ЦАХАЛ в это время подтвердил захват судна. Армия обороны Израиля подчеркнула, что оно не имеет к их стране никакого отношения. Более того, на борту корабля нет евреев. Там находятся 25 членов экипажа, из которых все представители разных иностранных стран – Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В МИД отреагировали

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже поручило причастным украинским посольствам проверить информацию о пребывании украинцев на борту захваченного в Красном море грузового судна Galaxy Leader. Также посольствам поручили обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей.

Держим эту ситуацию на особом контроле,

– подчеркнул Николенко.

Роль Йемена в конфликте ХАМАС и Израиля