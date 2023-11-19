Хусити, яких контролює Іран, раніше вже втручалися у конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС. Вони попередили, що полюватимуть на ізраїльські судна і закликали іноземних громадян утриматися від роботи на цих кораблях.

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Заява єменських хуситів

19 листопада, за даними ЗМІ, речник єменських хуситів Яхья Сареа повідомив, що в Червоному морі вони захопили вантажне судно Galaxy Leader із 22 членами екіпажу на борту, оскільки воно начебто належить Ізраїлю.

Втім, як про це свідчать відкриті дані, власником судна є британська компанія Ray Car Carriers і ходить воно під прапором Багамських островів. Водночас The Times of Israel пише, що одним із співвласників Ray Car Carriers є ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

Коментар Ізраїлю

ЦАХАЛ тим часом підтвердив захоплення судна. Армія оборони Ізраїлю наголосила, що воно не має до їхньої країни жодного стосунку. Ба більше, на борту корабля немає євреїв. Там перебувають 25 членів екіпажу, з яких усі – представники різних іноземних країн – України, Болгарії, Філіппін та Мексики.

У МЗС відреагували

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство вже доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію щодо перебування українців на борту захопленого в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader. Також посольствам доручили звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі,

– наголосив Ніколенко.

Роль Ємену у конфлікті ХАМАС та Ізраїлю