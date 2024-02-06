Військовий експерт Олег Жданов прокоментував 24 Каналу успішні операції СБУ на російські НПЗ в Усть-Лузі, Туапсе й Волгоградській області. За даними Bloomberg, нафтопереробка в країні-агресорці впала до найнижчого рівня.

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"Це наш спосіб підсилити санкції", – зазначив Жданов.

Якщо "Новатек" в Усть-Лузі й "Роснєфть" у Туапсе працювали виключно на експорт, то "Лукойл" у Волгоградській області – на внутрішній ринок. Тому в Південному федеральному окрузі Росії можуть початись перебої в постачаннях або зростання цін.

Ба більше, недоотримані кошти з експорту нафти країна-агресорка вже не зможе скерувати на війну.

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"Уже не палять місткості з нафтою, бензином, паливом. Ні, їх можна відновити й заповнити знову. Руйнують виробничий ланцюжок – ті нафтоперегонні чи хімічні споруди, які саме проводять хімічні процедури", – наголосив Жданов.

Якщо ж говорити про відновлення російських НПЗ, то це про величезні кошти й тривалий час.

Зверніть увагу! Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що гіпотетично існує план ударів по російських об'єктах. Тому можна припустити, що ці атаки триватимуть далі.

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