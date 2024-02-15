Причому інформацію про це підтвердила місцева влада. Але про все по черзі. Лиш констатуємо той факт, що пожежа на нафтобазі спалахнула масштабна.

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Нафтобаза у Курській області горить

Отже, близько півночі місцеві телеграм-канали почали писати про те, що у Курській області було гучно. А вже після півночі писали про те, що спалахнула сильна пожежа. Правда, спочатку не назвали причин.

У мережі зняли, що у Курській області щось палає: дивіться відео

Невдовзі стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі. Це підтверджують фото та відео, які турботливі росіяни викладають у мережу. Все для того, щоб ми могли у всій красі побачити те, що сталося.

Потужна пожежа спалахнула у Курській області: дивіться відео

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт вирішив поскаржитися на ситуацію. Мовляв, буцімто сталася атака українського дрона, внаслідок якої і спалахнула нафтобаза у Курському районі. Водночас він взявся запевняти, що постраждалих буцімто немає. Також попрохав зберігати спокій місцевих мешканців.

У небі яскрава заграва внаслідок пожежі: дивіться відео

Очевидці зняли пожежу на нафтобазі: дивіться відео

Згодом журналісти почали писати, що спалахнув резервуар обсягом 100 тонн. На місці продовжують працювати пожежники.