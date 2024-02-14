У повідомленні, опублікованому 14 лютого, "Свобода Росії" заявила про намір відповідати на кожен обстріл Харкова ударом по військових об'єктах у Бєлгороді. Як зазначають представники руху, вони мають намір використовувати трофейну техніку, захоплену в російської армії.

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Що обіцяють російські легіонери

Легіон "Свобода Росії" наголошує, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнає, що ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель. Бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область.

Усьому свій кінець і незабаром настане черга терористичного кремлівського режиму. Відповідально заявляємо: за кожен удар по Харкову, ми, Легіон "Свобода Росії", завдаватимемо удару по Бєлгороду. Трофейна техніка дозволить нам ще неодноразово дивувати. Настав час розплати,

– заявляють легіонери.

Рух також звертається до своїх земляків з проханням допомогти у зборі інформації. Зокрема, про переміщення військової техніки та розташування об'єктів військово-промислового комплексу Кремля.

Зверніть увагу! У "Свободі Росії" стверджують, що кожен, хто має відповідну інформацію, може надіслати її через офіційний телеграм-бот. Бійці акцентують, що готові діяти рішуче, щоб зупинити тих, хто розпочав війну, та тих, хто мовчав. Крім того, вони висміюють вояків Путіна, називаючи їх "недоармією".