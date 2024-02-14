В сообщении, опубликованном 14 февраля, "Свобода России" заявила о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как отмечают представители движения, они намерены использовать трофейную технику, захваченную у российской армии.

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Что обещают российские легионеры

Легион "Свобода России" подчеркивает, что их атаки направлены исключительно на военные цели, однако признает, что эти объекты часто расположены среди гражданских зданий. Бойцы призывают своих сторонников избегать военной инфраструктуры и по возможности покинуть Белгородскую область.

Всему свой конец и скоро наступит очередь террористического кремлевского режима. Ответственно заявляем: за каждый удар по Харькову, мы – Легион "Свобода России", – будем наносить удар по Белгороду. Трофейная техника позволит нам еще неоднократно удивлять. Пришло время расплаты,

– заявляют легионеры.

Движение также обращается к своим землякам с просьбой помочь в сборе информации. В частности, о перемещении военной техники и расположении объектов военно-промышленного комплекса Кремля.

Обратите внимание! В "Свободе России" утверждают, что каждый, кто имеет соответствующую информацию, может прислать ее через официальный телеграм-бот. Бойцы акцентируют, что готовы действовать решительно, чтобы остановить тех, кто начал войну, и тех, кто молчал. Кроме того, они высмеивают воинов Путина, называя их "недоармией".