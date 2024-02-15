Причем информацию об этом подтвердили местные власти. Но обо всем по порядку. Лишь констатируем тот факт, что пожар на нефтебазе вспыхнул масштабный.

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Нефтебаза в Курской области горит

Итак, около полуночи местные телеграм-каналы начали писать о том, что в Курской области было шумно. А уже после полуночи писали о том, что вспыхнул сильный пожар. Правда, сначала не назвали причин.

В сети сняли, что в Курской области что-то горит: смотрите видео

Вскоре стало известно, что масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе. Это подтверждают фото и видео, которые заботливые россияне выкладывают в сеть. Все для того, чтобы мы могли во всей красе увидеть то, что произошло.

Мощный пожар вспыхнул в Курской области: смотрите видео

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт решил пожаловаться на ситуацию. Мол, якобы произошла атака украинского дрона, в результате которой и вспыхнула нефтебаза в Курском районе. В то же время он взялся уверять, что пострадавших якобы нет. Также попросил сохранять спокойствие местных жителей.

В небе яркое зарево в результате пожара: смотрите видео

Очевидцы сняли пожар на нефтебазе: смотрите видео

Впоследствии журналисты начали писать, что вспыхнул резервуар объемом 100 тонн. На месте продолжают работать пожарные.