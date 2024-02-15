Об этом сообщили источники 24 Канала. Речь идет о нефтебазе "Полевая".

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Атака на нефтебазу – операция ГУР

Наши источники сообщили, что взрывы на нефтебазе в Курской области – это операция Главного управления разведки. Цель была успешно поражена, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Местные жители сообщили, что около полуночи возле нефтебазы "Полевая" в Курской области раздались мощные взрывы, а после – произошло возгорание. В сети сразу начали появляться кадры, как масштабный пожар охватил нефтебазу.

Губернатор Курской области сначала не спешил комментировать ситуацию. Однако впоследствии начал жаловаться на атаку беспилотников. Традиционно оккупанты заявили, что никто не пострадал, а местное население призвали сохранять спокойствие.

Смотрите на карте, где расположена нефтебаза "Полевая"

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