Автомагистраль возле столицы Греции пришлось перекрыть 3 августа. Украинский МИД сообщил, что дипломаты следят за потребностями украинцев.
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Из-за пожара автомагистраль возле Афин перекрыли
Пожар вспыхнул в 30 километрах у Афин – у подножия горного хребта Парнита. Пожарные сообщили, что из-за опасности пришлось перекрыть часть автомагистрали, которая соединяет столицу Греции с севером и югом страны.
В район для борьбы с природными пожарами направили:
- 5 вертолетов;
- 4 специально оборудованных самолета для тушения пожаров;
- 35 пожарных машин;
- а также 104 пожарника.
Кстати, по словам замминистра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, за июль в Греции произошло более 1,5 тысячи пожаров.
Издание "Интерфакс" сообщило, что только за последние 24 часа 3 августа в стране зафиксировали 116 новых очагов возгорания.
Пострадавших украинцев нет, – МИД
Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин.
По состоянию на сейчас (20 часов 3 августа – 24 канал) информации о пострадавших украинцах нет,
– заявил Кулеба.
Добавил, что Украина солидарна с Грецией и при необходимости готова оказать нужную помощь.
Пожары в Греции: что известно
- Пожары в Греции начались 23 июля. Именно тогда вспыхнул масштабный лесной пожар в Греции вблизи Афин.
- По состоянию на 27 июля, не менее 87 человек погибли, еще около 200 получили ожоги и травмы. Кроме того, более 100 человек считались пропавшими без вести.
- По состоянию на 31 июля огонь вспыхнул еще в 46 очагах. Власти эвакуировали людей.
- 3 августа к масштабным лесным пожарам в Греции присоединилась аномальная жара. В центральной части страны синоптики зафиксировали более + 46 градусов.