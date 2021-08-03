Автомагистраль возле столицы Греции пришлось перекрыть 3 августа. Украинский МИД сообщил, что дипломаты следят за потребностями украинцев.

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Из-за пожара автомагистраль возле Афин перекрыли

Пожар вспыхнул в 30 километрах у Афин – у подножия горного хребта Парнита. Пожарные сообщили, что из-за опасности пришлось перекрыть часть автомагистрали, которая соединяет столицу Греции с севером и югом страны.

В район для борьбы с природными пожарами направили:

5 вертолетов;

4 специально оборудованных самолета для тушения пожаров;

35 пожарных машин;

а также 104 пожарника.

Кстати, по словам замминистра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, за июль в Греции произошло более 1,5 тысячи пожаров.

Издание "Интерфакс" сообщило, что только за последние 24 часа 3 августа в стране зафиксировали 116 новых очагов возгорания.

Пострадавших украинцев нет, – МИД

Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с масштабным пожаром в пригороде Афин.

По состоянию на сейчас (20 часов 3 августа – 24 канал) информации о пострадавших украинцах нет,

– заявил Кулеба.

Добавил, что Украина солидарна с Грецией и при необходимости готова оказать нужную помощь.

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